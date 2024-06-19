"اللي يضيع يستقبل".. مودرن فيوتشر يفوز على سيراميكا كليوباترا ويقترب من المربع الذهبي

حقق نادي مودرن فيوتشر الانتصار الثاني على التوالي في مسابقة الدوري.

وفاز مودرن فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن الجولة 26 من المسابقة.

وسجل عبد الكبير الوادي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.

مودرن فيوتشر حقق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري، فيما تلقى سيراميكا كليوباترا الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من إنبي والزمالك ثم مودرن فيوتشر.

سيراميكا كليوباترا أضاع العديد من الفرص للتسجيل عن طريق أحمد قندوسي وصديق أوجولا وأحمد ياسر ريان، فيما ألغى الحكم هدفا سجله مروان عثمان بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد مودرن فيوتشر إلى النقطة 38 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الرابع.

فيما توقف رصيد سيراميكا كلوباترا عند 34 نقطة في المركز التاسع بالدوري.

وصف المباراة

بدأ نادي مودرن فيوتشر المباراة بهجوم ضاغط على مرمى سيراميكا بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مودرن فيوتشر ، حولها المغربي عبد الكبير الوادي بنجاح في مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا.

جوووووووووووول🔥🔥 .. عبد الكبير الوادي يضع فيوتشر في المقدمة على حساب سيراميكا من علامة الجزاء pic.twitter.com/0KSFLzc0gV — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 19, 2024

وسدد أحمد قندوسي تسديدة صاروخية من ركلة حرة ثابتة أنقذها محمود جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر ببراعة.

وعاد جنش لينقذ هدف محقق بعد تسديدة من أحمد ياسر ريان حولها إلى ركلة ركنية.

ورد مودرن فيوتشر عن طريق أحمد عاطف الذي راوغ وسدد في الزاوية البعيدة لكنها مرت بجوار المرمى.

وسجل مروان عثمان هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا بعد متابعة جيدة للكرة المرتدة من جنش لكن حكم المباراة ألغاها بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.