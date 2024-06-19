الـ 11 على التوالي.. قطار بيراميدز لا يتوقف بانتصار جديد على بلدية المحلة

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة بيراميدز أمام بلدية المحلة

واصل قطار بيراميدز انطلاقه دون توقف في مسابقة الدوري بتحقيق الانتصار الـ 11 على التوالي.

وتغلب بيراميدز على بلدية المحلة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وابتعد بيراميدز بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، بينما بلدية المحلة توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

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وافتتح فخري لاكاي أهداف اللقاء في الدقيقة 24 بعد تسديدة رائعة على يسار أحمد حسين حارس المرمى لتصطدم بالقائم وتسكن الشباك.

وسجل إبراهيم عادل هدفا في الدقيقة 31 لكن لم يحتسب بسبب خطأ ضد بيراميدز.

ونجح أحمد سامي في قتل المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 74 بعد رأسية داخل شباك بلدية المحلة.

وشهد اللقاء مشاركة محمد الشيبي في الدقيقة 61 بدلا من أحمد فتحي، وذلك بعد انتهاء أزمة إيقاف اللاعب المغربي.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 27.

المحطة 11

حقق بيراميدز انتصاره الـ 11 على التوالي في مسابقة الدوري.

ولم تتوقف انتصارات بيراميدز منذ التعادل السلبي أمام طلائع الجيش في 5 أبريل الماضي.

ومنذ ذلك التوقيت لعب بيراميدز أمام كل من الجونة والمقاولون العرب والبنك الأهلي وإنبي وفيوتشر والمصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والجونة وسموحة وأخيرا بلدية المحلة.

وحصد بيراميدز 33 نقطة من آخر 11 مباراة خاضهم في الدوري بالعلامة الكاملة.

الدوري المصري بيراميدز
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