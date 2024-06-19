منذ 12 عاما وبالتحديد في يورو 2012 لم يستطع منتخب ألمانيا الفوز في مباراتين متتاليتين في أي بطولة كبرى في دور المجموعات، والآن أنهى تلك العقدة وابتعد عن الأزمات التي لاحقته في آخر بطولتين لكأس العالم حينما ودع البطولة من تلك المرحلة.

وفاز منتخب ألمانيا على المجر اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب إم إتش بي آرينا في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح جمال موسيالا أهداف المباراة في الدقيقة 22.

وأضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني للماكينات الألمانية في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة ضمن منتخب ألمانيا تأهله رسميا إلى دور الـ16 بعدما وصل للنقطة السادسة ليتصدر المجموعة الأولى.

فيما ظل منتخب المجر بدون أي نقطة ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف ومباراة أكثر عن اسكتلندا التي ستواجه سويسرا صاحبة الثلاث نقاط في وقت لاحق من مساء اليوم.

وبعد تسجيلهم لسبعة أهداف خلال مباراتين، أصبحت هذه هي أقوى بطولة تاريخيا من الناحية التهديفية لألمانيا في اليورو.

تشكيل المنتخبين

ألمانيا بدون تغييرات عن المباراة الأولى 🇩🇪✅ المجر تغيير وحيد في خط الدفاع مارتون دارداي بدلا من أدم لانج 🇭🇺✅ متنساش تدخل على Takhmeen Fil 90 على ابليكيشن Ana Vodafone وخمن واكسب هدايا من ميجابايتس لتلفزيون سامسونجhttps://t.co/ueCYMdwIe0#EURO2024 #يورو2024 pic.twitter.com/O0tKUHJkqD — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2024

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة ألمانيا وكاد كاي هافيرتز يسجل هدفا بتسديدة قوية لكن حولها بيتر جولاسي حارس المجر لركلة ركنية.

وأطلق روبرت أندريش تسديدة قوية شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 22 استغل جوندوجان ارتباكا داخل منطقة جزاء المجر وخطف الكرة وراوغ الحارس ومررها لموسيالا الذي سدد في الشباك معلنا عن الهدف الأول لألمانيا.

وكاد دومينيك سوبوسلاي يدرك التعادل عقب أربع دقائق من ركلة حرة لكن مانويل نوير تألق وتصدى له وشتت الدفاع الكرة من على خط المرمى.

وبعد عدة دقائق سدد سوبوسلاي كرة قوية أخرى شتتها أنطونيو روديجير.

وسدد فلوريان فيرتز كرة مرت إلى خارج الملعب.

وكاد موسيالا يسجل هدفا ثانيا له ولبلاده لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد منتخب المجر يدرك التعادل بعدما هزت الكرة شباك نوير لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسدد توني كروس كرة قوية من أمام منطقة الجزاء تص\ى لها جولاسي على مرتين.

وحول بارناباس فارجا لاعب المجر عرضية برأسية مرت أعلى مرمى ألمانيا بقليل.

وفي الدقيقة 67 أرسل ماكسيميليان ميتلشتيت عرضية زاحفة من الناحية اليسرى قابلها جوندوجان بتسديدة زاحفة سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لألمانيا.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وسط استسلام من لاعبي المجر.

لكن في الدقيقة 90 كاد منتخب المجر يقلص النتيجة لكن دفاع ألمانيا شتت الكرة.

وكاد ليروي ساني يسجل هدفا ثالثا لكن تسديدته تصدى لها جولاسي.

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