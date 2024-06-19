أرني سلوت: أسلوب لعب ليفربول لن يختلف كثيرا.. وما فعله كلوب لم يحدث من قبل

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد أن أسلوب لعب الريدز لن يختلف كثيرا تحت قيادته.

وتولى سلوت تدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب الذي رحل بعد 9 سنوات من النجاح.

وقال مدرب ليفربول الجديد عبر موقع ناديه: " لن يكون أسلوب اللعب مختلفا بشكل كامل. ولكن سيكون هناك الأفكار الخاصة بكل تأكيد. نعم أنا بديل يورجن كلوب، إلا أنني لست مطابقا له تماما".

وأضاف "لدينا لاعبين جيدين، تمكنوا من أن يكونوا في القمة لفترة طويلة جدا، لكننا في النهاية نحب أن نرى ليفربول في مكانة أفضل من المركز الثالث وهذا هو التحدي الذي نواجهه الآن".

وواصل "أثق في التحسن بسبب اللاعبين، يمكننا إضافة بعض الأشياء من أجل الحصول على نقاط أكثر وفي ظل منافسة شرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي".

وأجاب "النصيحة من كلوب؟ أعتقد إذا عمل شخص ما في نادي لمدة 9 سنوات وكان ناجحا، فأنت تريد أن تعرف كل شيء منه".

وأتم "كلوب أعطاني نصائح رائعة ولكن المميز بالنسبة لي عندما أبلغني بأنه سيكون أكبر مشجع وداعم لي".

"People pass my house and are singing this song!" 🎵 pic.twitter.com/nTlufNSVs3 — Liverpool FC (@LFC) June 19, 2024

ووقع سلوت على عقد يربطه بليفربول لمدة 3 سنوات.

وبذلك يتسلم سلوت المهمة بعد نهاية حقبة الألماني يورجن كلوب التي دامت لقرابة 9 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب.

وتولى كلوب قيادة ليفربول في 2015، وحقق مع دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه لـ 30 عاما في 2020.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت ودفع مبلغ تعويضي.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

وأجاب "غناء كلوب وترحيبه بي؟ هذا جواب واضح على الشعبية الجارفة والحب الذي يتمتع به هنا. أن تجعل المشجعين يغنون اسم خليفتك يؤكد أن البطولات مهمة ولكن الشخصية أيضا تلعب دورا كبيرا. أعتقد أن ذلك لم يحدث من قبل. هناك الكثير من الناس الذين يأتون إلى منزلي ويغنون هذه الأغنيه".