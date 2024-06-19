مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: اللاعب متقبل قرارات الزمالك.. وأقواله في التحقيقات

يحترم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك قرارات ناديه بشأن العقوبة والإيقاف وإحالته للتحقيق.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

ويندهش محمد عواد من إعلان عقوبته بوسائل الإعلام وعدم الكشف عن تغريم حسام عبد المجيد الذي صدر ضده قرار من الزمالك دون إعلان.

وكشف مصدر مقرب من محمد عواد لـ FilGoal.com: "عواد يحترم كافة قرارات نادي الزمالك، وسيتواجد في التحقيق يوم السبت المقبل بشكل طبيعي".

وتابع "رد عواد على واقعة حسام عبد المجيد في التحقيق يوم السبت سيكون إنها واقعة تتكر بشكل طبيعي في المباريات بين اللاعبين خاصة إنه من قادة الفريق وعبد المجيد لاعب ناشيء".

وأضاف المصدر "الحراس يفعلون مثل تلك التصرفات أحيانا، حتى إن عبد الواحد السيد مدير الكرة الحالي سبق وفعلها سابقا حينما كان لاعبا".

واختتم المصدر تصريحاته "عواد متعجب من قرار تحويله للتحقيق وخصم 25% من قيمة عقده وإعلان ذلك في الإعلام بالرغم من توقيع غرامة مالية على حسام عبد المجيد دون إبلاغها لوسائل الإعلام".

وأعلن نادي الزمالك إيقاف محمد عواد حارس المرمى وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه خلال مواجهة المصري.

وكان الزمالك قد خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وشهد اللقاء مشادة بين محمد عواد وحسام عبد المجيد عقب تسجيل المصري للهدف الثاني.

وكان نادي الزمالك قد قرر خصم 25% من قيمة عقد محمد عواد مع النادي بسبب ما بدر منه.

وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد تعرض محمد صبحي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الإحماء قبل انطلاق اللقاء.