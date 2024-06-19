مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: اللاعب متقبل قرارات الزمالك.. وأقواله في التحقيقات

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 20:15

كتب : حامد وجدي

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء إلياس الجلاسي

يحترم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك قرارات ناديه بشأن العقوبة والإيقاف وإحالته للتحقيق.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

ويندهش محمد عواد من إعلان عقوبته بوسائل الإعلام وعدم الكشف عن تغريم حسام عبد المجيد الذي صدر ضده قرار من الزمالك دون إعلان.

وكشف مصدر مقرب من محمد عواد لـ FilGoal.com: "عواد يحترم كافة قرارات نادي الزمالك، وسيتواجد في التحقيق يوم السبت المقبل بشكل طبيعي".

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة الداخلية.. ثنائي وسط الأهلي مهدد بالغياب عن القمة ضد الزمالك الزمالك ينعي وفاة مشجعه راحة سلبية لـ زيزو ونبيل عماد من مران الزمالك "بسبب ما بدر منه بمباراة المصري" الزمالك يعلن إيقاف عواد وإحالته للتحقيق

وتابع "رد عواد على واقعة حسام عبد المجيد في التحقيق يوم السبت سيكون إنها واقعة تتكر بشكل طبيعي في المباريات بين اللاعبين خاصة إنه من قادة الفريق وعبد المجيد لاعب ناشيء".

وأضاف المصدر "الحراس يفعلون مثل تلك التصرفات أحيانا، حتى إن عبد الواحد السيد مدير الكرة الحالي سبق وفعلها سابقا حينما كان لاعبا".

واختتم المصدر تصريحاته "عواد متعجب من قرار تحويله للتحقيق وخصم 25% من قيمة عقده وإعلان ذلك في الإعلام بالرغم من توقيع غرامة مالية على حسام عبد المجيد دون إبلاغها لوسائل الإعلام".

وأعلن نادي الزمالك إيقاف محمد عواد حارس المرمى وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه خلال مواجهة المصري.

وكان الزمالك قد خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وشهد اللقاء مشادة بين محمد عواد وحسام عبد المجيد عقب تسجيل المصري للهدف الثاني.

وكان نادي الزمالك قد قرر خصم 25% من قيمة عقد محمد عواد مع النادي بسبب ما بدر منه.

وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد تعرض محمد صبحي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الإحماء قبل انطلاق اللقاء.

الزمالك محمد عواد
نرشح لكم
تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز "مجرد شائعات".. الزمالك ينفي التراجع عن مطالبه بخصوص خوض مباريات الدور الثاني مران الأهلي – انتظام وسام أبو علي.. وبرنامج علاجي لـ عمر كمال "اللي يضيع يستقبل".. مودرن فيوتشر يفوز على سيراميكا كليوباترا ويقترب من المربع الذهبي الـ 11 على التوالي.. قطار بيراميدز لا يتوقف بانتصار جديد على بلدية المحلة الزمالك ينعي وفاة مشجعه راحة سلبية لـ زيزو ونبيل عماد من مران الزمالك.. وعودة ناصر ماهر "بسبب ما بدر منه بمباراة المصري" الزمالك يعلن إيقاف عواد وإحالته للتحقيق
أخر الأخبار
تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
يورو 2024 – مدرب المجر: لم أشتك أبدا.. لكن الحكم كان بمعايير مزدوجة ضد ألمانيا 28 دقيقة | ألمانيا 2024
"مجرد شائعات".. الزمالك ينفي التراجع عن مطالبه بخصوص خوض مباريات الدور الثاني 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 - سويسرا (0)-(1) اسكتلندا.. جوووول الأول 32 دقيقة | ألمانيا 2024
مران الأهلي – انتظام وسام أبو علي.. وبرنامج علاجي لـ عمر كمال 56 دقيقة | الدوري المصري
"اللي يضيع يستقبل".. مودرن فيوتشر يفوز على سيراميكا كليوباترا ويقترب من المربع الذهبي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل يورو 2024 – تبديل لسويسرا.. ومهاجم وحيد لاسكتلندا ساعة | ألمانيا 2024
الـ 11 على التوالي.. قطار بيراميدز لا يتوقف بانتصار جديد على بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون