الزمالك ينعي وفاة مشجعه

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

نعى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب وفاة مشجع النادي علاء العطار الذي وافته المنية إثر حادث أليم.

وتوفي علاء العطار عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وجاء بيان مجلس إدارة الزمالك كالتالي:

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وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة الفقيد وتتمنى لهم الصبر والسلوان، والمغفرة والرحمة له.

الزمالك حسين لبيب
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