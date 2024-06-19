الزمالك ينعي وفاة مشجعه
الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 20:11
كتب : FilGoal
نعى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب وفاة مشجع النادي علاء العطار الذي وافته المنية إثر حادث أليم.
وتوفي علاء العطار عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
وجاء بيان مجلس إدارة الزمالك كالتالي:
نادي الزمالك ومجلس إدارته ينعي وفاة مشجعه علاء العطار#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولا pic.twitter.com/HmbswAsQqK— Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 19, 2024
وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة الفقيد وتتمنى لهم الصبر والسلوان، والمغفرة والرحمة له.
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