راحة سلبية لـ زيزو ونبيل عماد من مران الزمالك.. وعودة ناصر ماهر

منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز أحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد راحة سلبية من مران الفريق الأبيض الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء.

فيما أدى أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الفريق تدريبات خاصة في الجيمانزيوم.

ويعاني محمد صبحي من آلام في الظهر تسببت في عدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري، في حين يعاني أحمد فتوح من إصابة في الكاحل.

فيما عاد للمران كل من ناصر ماهر ومحمد عاطف.

وكان ناصر ماهر غاب عن لقاء المصري الأخير في الدوري للإصابة بكدمة في الركبة، في حين أنهى محمد عاطف برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال ودية البنك الأهلي.

ويستعد الزمالك للقاء فاركو الجمعة المقبلة في مباراة مؤجلة من الجولة 12 وستقام في ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك المركز الـ11 في الترتيب بـ31 نقطة بعدما خاض 19 مباراة.

فيما يأتي فاركو في المركز الـ15 بـ22 نقطة من 25 مباراة خاضها.