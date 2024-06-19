مالكوم مهدد بالغياب عن السوبر السعودي

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

مالكوم

بات البرازيلي مالكوم فيليبي جناح نادي الهلال مهددا بالغياب عن فريقه خلال بطولة السوبر السعودي.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة السوبر السعودي بمشاركة (الهلال – النصر – أهلي جدة – التعاون).

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مالكوم مهدد بالغياب عن المشاركة في كأس السوبر السعودي بعد خضوعه إلى عملية جراحية.

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وأجرى اللاعب عملية جراحية في الركبة سيحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، ما يزيد الشكوك حول احتمالية لحاقه ببطولة السوبر التي تنطلق في الـ13 من أغسطس المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مالكوم قرر إجراء العملية الجراحية بعدما ظلت آلام الركبة تعاوده بين فترة وأخرى خلال الموسم الماضي.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة في نصف نهائي السوبر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل، وفي حال تجاوزه هذه المواجهة فإنه سيضرب موعدا في النهائي مع الفائز من لقاء النصر والتعاون.

يذكر أن الهلال يحمل لقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي، كما فاز بلقبي كأس الملك والدوري السعودي.

الهلال مالكوم السوبر السعودي
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