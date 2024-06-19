"بسبب ما بدر منه بمباراة المصري" الزمالك يعلن إيقاف عواد وإحالته للتحقيق

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 19:36

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

لحظة طرد محمد عواد

أعلن نادي الزمالك إيقاف محمد عواد حارس المرمى وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه خلال مواجهة المصري.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك قد خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وشهد اللقاء مشادة بين محمد عواد وحسام عبد المجيد عقب تسجيل المصري للهدف الثاني.

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وكشف الزمالك في بيانه "قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه أمام الصري".

وتابع "يخضع عواد للتحقيق يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بمقر النادي أمام الشؤون القانونية".

وكان نادي الزمالك قد قرر خصم 25% من قيمة عقد محمد عواد مع النادي بسبب ما بدر منه.

وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد تعرض محمد صبحي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الإحماء قبل انطلاق اللقاء.

الدوري المصري الزمالك محمد عواد
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