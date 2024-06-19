هل يقترب الشناوي؟.. المحمدي: رحلت عن الوحدة وأدرس تلك العروض

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

منير المحمدي - المغرب × بلجيكا

كشف المغربي منير المحمدي حارس مرمى فريق الوحدة السعودي عن نهاية مشواره مع الفريق ودراسة العروض المقدمة إليه.

منير المحمدي

النادي : الوحدة

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الوحدة
الأهلي

وكان قد ارتبط اسم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالانتقال إلى فريق الوحدة بسبب رغبة الفريق السعودي في ضمه.

وقال المغربي منير المحمدي حارس مرمى فريق الوحدة السعودي عبر صحيفة الرياضية السعودية: "ينتهي تعاقدي رسميا مع الوحدة بنهاية شهر يونيو الجاري".

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وكشف المحمدي "لم يتم الاتفاق على تجديد التعاقد".

وتابع الحارس المغربي "أدرس مع وكيل أعمالي حاليا العديد من العروض الجادة".

واختتم منير المحمدي تصريحاته "يتقدم العروض المقدمة إليّ عرض من قبل أحد أندية الدوري السعودي بجانب عرضين من تركيا وإسبانيا".

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد كشفت عن رغبة الوحدة السعودي بضم محمد الشناوي.

وينتهي عقد الشناوي مع الأهلي في صيف 2025.

ويحق للبالغ من العمر 35 عاما التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.

وانتشرت تقارير مطلع هذا الشهر عن رغبة نادي القادسية السعودي في ضم الدولي المصري.

وعاد الشناوي مؤخرا للملاعب بعدما غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكتف.

وتعرض حارس الأهلي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مطلع هذا العام.

وشارك الشناوي في 21 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات.

واهتزت شباك الشناوي 15 مرة هذا الموسم، فيما خرج بشباك نظيفة في 9 مباريات.

يذكر أن الوحدة أنهى الموسم الماضي في الدوري السعودي بالمركز الـ13.

الدوري السعودي الوحدة السعودي منير المحمدي محمد الشناوي
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