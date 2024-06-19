انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) مودرن فيوتشر.. 3 نقاط ثمينة

يلعب سيراميكا كليوباترا ضد مودرن فيوتشر ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري العام.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام مودرن فيوتشر.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة.

فيما يتواجد مودرن فيوتشر في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

لمتابعة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام مودرن فيوتشر دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق90+7 حكم المباراة يغلي هدفا لصالح سيراميكا كليوباترا بداعي التسلل

ق89 بطاقة حمراء في وجه أحمد رمضان بعد تدخل مع أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر.

ق75 تسديدة صاروخية من صديق أوجولا تمر أعلى العارضة بقليل

ق55 أحمد قندوسي يهدر فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل بعد عرضية متقنة من محمد إبراهيم

ق53 عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر يبعدها محمد ربيعة بصعوبة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق24 تسديدة رائعة من قندوسي يتصدى لها محمود جنش

ق11 عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الأول لنادي مودرن فيوتشر من ركلة جزاء

ق8 ركلة جزاء لصالح مودرن فيوتشر وبطاقة صفراء في وجه أحمد رمضان بيكهام

انطلاق المباراة