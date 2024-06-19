اسكواش - تفوق مصري في أولى أيام السلسلة الختامية

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 18:40

كتب : محمد سمير

طارق مؤمن - دييجو إلياس - اسكواش

انطلقت منافسات السلسلة الختامية لموسم الاسكواش والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وشهدت تفوقا مصريا.

وتقام السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش بين أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

ويتم تقسيم اللاعبين على مجموعتين إذ يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.

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وجاءت نتائج المصريين بالجولة الأولى كالآتي:

الرجال:

المجموعة الأولى:

علي فرج 2-0 كريم عبد الجواد

مصطفى عسل 2-0 الإنجليزي محمد الشوربجي

المجموعة الثانية:

طارق مؤمن 2-0 البيروفي دييجو إلياس

مازن هشام 0-2 النيوزلاندي بول كول

السيدات:

المجموعة الأولى

نور الشربيني 2-0 البلجيكية نيلي جيليس

المجموعة الثانية:

هانيا الحمامي 2-1 نور الطيب

نوران جوهر 2-0 الإنجليزية جيورجينا كينيدي.

وتقام منافسات الجولة الثانية فجر الخميس بالمجموعتين الأولى والثانية لكل من الرجال والسيدات.

وحقق الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

اسكواش مصطفى عسل نوران جوهر طارق مؤمن
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