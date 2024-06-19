خبر في الجول - الزمالك يمدد تعاقد مهاب ياسر لاعب السلة

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 18:29

كتب : إبراهيم رمضان

مهاب ياسر - كرة سلة الزمالك

أتم نادي الزمالك تمديد تعاقده مع مهاب ياسر لاعب فريق كرة السلة.

وكان متبقي عامان في تعاقد مهاب ياسر مع الزمالك أي ينتهي تعاقده في صيف 2026.

وعلم FilGoal.com أن مهاب ياسر قد مدد تعاقده لموسمين إضافيين مع الزمالك.

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ووقع اللاعب منذ أيام قليلة على عقده الجديد.

ويمتد تعاقد مهاب ياسر الجديد حتى صيف 2028.

ويبحث الزمالك عن تدعيم صفوفه للعودة لحصد الألقاب من جديد.

وتوج الزمالك بآخر ألقابه في دوري كرة السلة بموسم 2020 - 2021.

كرة سلة مهاب ياسر الزمالك
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