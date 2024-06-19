التشكيل - كروس وجندوجان يقودان ألمانيا أمام المجر.. وسوبوسلاي أساسي

يقود كاي هافيرتز هجوم منتخب ألمانيا أمام المجر في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 حتى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى رفقة اسكتلندا وسويسرا والمجر.

واعتمد يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ ألمانيا على توني كروس وإلكاي جوندوجان في وسط المانشافت.

في المقابل يعتمد منتخب المجر على دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول في قيادة وسط ملعبه أمام أصحاب الأرض.

وجاء تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش – أنطونيو رودريجر – جوناثان تاه –ماكسيلميان ميتيلشتادت

الوسط: توني كروس – إلكاي جوندوجان – روبرت أندريتش

الهجوم: جمال موسيالا - كاي هافيرتز – فلوريان فريتز

وجاء تشكيل المجر كالتالي:

في حراسة المرمى: بيتر جولاسي

في الدفاع: أتيلا سزالاي- ويلي أوربان- مارتون دارداي

في الوسط: الدفاع: ميلوس كيركيز- أندراس شافير- آدم ناجي- بينديجوز بولا

في الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي- رولاند سالاي

في الهجوم: بارناباس فارجا.

منتخب ألمانيا فاز على اسكتلندا بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب المجر أمام سويسرا 3-1 في الجولة ذاتها.