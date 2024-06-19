من المفترض أن تتعلم من خطأك وألا تُلدغ من الجحر ذاته مرتين، ومنتخب ألبانيا كان في طريقه لتكرار خطأه ولكن أنقذه كلاوس ججاسولا.

وفرط منتخب ألبانيا في تقدمه مرة أخرى وتلك المرة ضد كرواتيا لكنه بدلا من الهزيمة تعادل معه بهدفين لمثلهما في ملعب فولكسبارك في افتتاح ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان منتخب ألبانيا سجل أسرع هدف في تاريخ اليورو حينما هز شباك إيطاليا في الجولة الأولى في الثانية 23 لكنه سقط في فخ الهزيمة بهدفين لهدف، واليوم يمكن القول إنها كانت نصف لدغة فقط لتُبقي على آماله في التأهل لدور الـ16 قائمة.

افتتح كاظم لاسي أهداف المباراة لمنتخب ألبانيا في الدقيقة 11.

وأدرك أندري كراماريتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة 74.

وعقب دقيقتين فقط تقدم منتخب كرواتيا في النتيجة بعدما سجل كلاوس ججاسولا هدفا بالخطأ في مرماه.

وبينما كان منتخب كرواتيا يسير نحو الظفر بالفوز والثلاث نقاط، أدرك منتخب ألبانيا التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بتسديدة يسارية زاحفة.

بتلك النتيجة يتصدر منتخبا إسبانيا وإيطاليا المجموعة بثلاث نقاط لكل منهما قبل مباراتهما غدا الخميس.

فيما يأتي منتخب ألبانيا ثالثا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن كرواتيا.

تشكيل المنتخبين

🇭🇷كرواتيا🆚ألبانيا🇦🇱 📋إليكم تشكيل الفريقين متنساش تدخل على Takhmeen Fil 90 على ابليكيشن Ana Vodafone وخمن واكسب هدايا من ميجابايتس لتلفزيون سامسونجhttps://t.co/ueCYMdwIe0#في_اليورو #EURO2024 pic.twitter.com/g2IuaQDFjO — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2024

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ إلى أن جاءت الدقيقة 11 حينما نجح كاظم لاسي في تسجيل الهدف الأول لألبانيا برأسية.

وفي الدقيقة 31 كاد منتخب ألبانيا يسجل هدفا ثانيا بتسديدة من كريستجان أسالاني لكن دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا تألق وتصدى له.

واصل منتخب ألبانيا ضغطه وكاد يسجل هدفا بعد تحويل ري ماناج عرضية برأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى كرواتيا بقليل.

وخلال الشوط الأول لم يستطع منتخب كرواتيا تسديد أي كرة على مرمى ألبانيا.

ولكن في الشوط الثاني تحول كل شيء.

دخل المنتخب الكرواتي الشوط الثاني بضغط هجومي كبير وسدد لوكا سوتشيتش كرة زاحفة تصدى لها حارس ألبانيا.

وكاد اللاعب نفسه يسجل هدفا في الدقيقة 73 لكن تسديدته تصدى لها الدفاع.

لكن عقب دقيقة واحدة فقط أدرك أندري كراماريتش التعادل لكرواتيا بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وعقب دقيقة واحدة فقط سجل منتخب كرواتيا هدفه الثاني بعد تسديدة من لوكا سوتشيتش ارتطمت بكلاوس ججاسولا لاعب ألبانيا لتسكن الشباك.

وكاد منتخب ألبانيا يدرك التعادل في الدقيقة 90 لكن ارس كرواتيا تصدى لتسديدة أربر هوكسا.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع حدث ارتباك داخل منطقة جزاء كرواتيا لكن انتهى دون أي هدف.

ولكن عقب دقيقة واحدة فقط صحح كلاوس ججاسولا خطأه وأدرك التعادل لألبانيا بتسديدة يسارية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وحاول كلا المنتخبين خطف الفوز لكن تسديدة كل منهما كان يتصدى لها الدفاع لتنتهي المباراة بالتعادل المثير.

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