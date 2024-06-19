التشكيل - الكرتي أساسي لـ بيراميدز والشيبي على مقاعد البدلاء.. وأشرف يقود بلدية المحلة

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز ضد سموحة

يقود المغربي وليد الكرتي تشكيل بيراميدز الأساسي أمام بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

ودفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بالثنائي مصطفى فتحي وإبراهيم عادل أساسيين.

بينما يقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة.

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ويحل بيراميدز ضيفا على بلدية المحلة في السابعة مساء على استاد السويس الجديد بعد نقل مباريات بلدية المحلة حتى نهاية الموسم بسبب إصلاحات في ملعب المحلة.

ويجلس محمد الشيبي على مقاعد البدلاء بعد عودته إلى قائمة الفريق من جديد.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمود زلاكة - محمود صابر - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي - دودو الجباس

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: أحمد حسين

الدفاع: هشام حافظ – أحمد العش – نور الزمان الزموري – السيد عوض.

الوسط: إينوك بنجامين – مؤمن راضي – ماجد هاني

الهجوم: محمد عادل إمو – حسام أشرف – موسى إيفريم

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق.

بينما بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 24 مباراة.

بيراميدز بلدية المحلة الدوري المصري
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