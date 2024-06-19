تشكيل سيراميكا كليوباترا.. قندوسي وريان أساسيان أمام مودرن فيوتشر.. وجنش أساسي

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

هدف أحمد قندوسي الأول مع سيراميكا ضد فاركو

أعلن أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر.

ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام مودرن فيوتشر بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ من مسابقة 26 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - نور علاء - محمد توني - أحمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور أكيم - چون إيبوكا.

فيما جاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، الحاجي باري، باسم علي، محمد ربيعة، أحمد عاطف، محمد فاروق، علي زعزع، محمد نصير

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة.

فيما يتواجد مودرن فيوتشر في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

سيراميكا كليوباترا مودرن فيوتشر
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