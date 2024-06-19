ليكيب: إصابة مبابي قد تعطل تقديمه مع ريال مدريد

تسببت الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا في أزمة بشأن تقديمه كلاعب جديد في صفوف ريال مدريد.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن ريال مدريد يتابع عن قرب تطور إصابة مبابي بكسر في الأنف وعملية علاجه.

وأوضح التقرير أن تلك العملية قد تعطل من موعد تقديم مبابي في ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت في تقرير لها في وقت سابق أنه من المتوقع أن يتم تقديم مبابي في حفل يوم الثلاثاء 16 يوليو المقبل.

ووقع مبابي على عقد يربطه بريال مدريد لخمس سنوات مقبلة.

وسيغيب مبابي عن مباراة فرنسا وهولندا المقبلة في ثاني جولات يورو 2024 بسبب الإصابة.