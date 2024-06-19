4 قرارات من الخطيب بشأن مشجعتي الأهلي المتوفيتين

أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أربعة قرارات بشأن مشجعتي النادي المتوفيتين عقب لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري.

وتوفي عقب المباراة كل من نورهان ناصر ونرجس صالح بسبب حادث سير عقب المباراة التي أقيمت في ملعب برج العرب.

ونشر الأهلي بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمن أربعة قرارات من الخطيب التي جاءت كالتالي:

** تكليف خالد مرتجي، أمين الصندوق برئاسة وفد النادي والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

** إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، ويقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين في مصابهما الجلل.

** تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.

⚫️ الخطيب يوجه بقرارات عاجلة للنادي لمساندة أسرة الفقيدتين من مشجعي الأهلي 🦅 pic.twitter.com/xhzi3x2Fzp — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 19, 2024

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسر الفقيدتين وتتمنى لهما الصبر والسلوان، والمغفرة والرحمة لهن.