تقارير: الهلال يعرض 100 مليون يورو مقابل ضم لياو

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

أفادت جريدة كورييري ديلو سبورت أن نادي الهلال عرض ضم رافاييل لياو مهاجم ميلان مقابل 100 مليون يورو.

وأوضح التقرير إدارة الهلال عرضت هذا المبلغ من أجل الظفر بخدمات لياو.

ويرفض النادي الإيطالي العرض السعودي للحصول على لياو، الذي تقدر قيمة فك ارتباطه الممتد حتى يونيو 2028، بنحو 175 مليون يورو، حسب التقرير.

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وفي حالة انتقال لياو للهلال سيلعب من جديد تحت قيادة خورخي جيسوس مدرب الهلال الحالي، بعد فترة وجودهما في سبورتنج لشبونة موسم 2017ـ2018.

وكانت شبكة توتو ميركاتو قد ذكرت أن الهلال يستهدف ضم لياو بجدية خلال هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن الهلال لم يقدم أي عروض رسمية لضم البرتغالي حتى الآن.

وأضاف التقرير أن النادي السعودي سيتحرك لضم البالغ من العمر 25 عاما في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان لياو قد كشف أنه سيحسم مصيره عقب انتهاء بطولة يورو 2024 التي يشارك فيها مع منتخب البرتغال.

رافاييل لياو ميلان الهلال
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