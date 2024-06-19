يورو 2024 - مؤتمر سباليتي: نحترم تاريخ إسبانيا ولكن

شدد لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا على احترام منافسه منتخب إسبانيا قبل مواجهة الفريقين في يورو 2024.

ويصطدم بطل يورو 2020 بمنتخب إسبانيا يوم الخميس ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي: "سنحاول اللعب بالطريقة التي لعبنا بها ضد ألبانيا، وأريد أن أختبر فريقي ضد أحد أقوى منتخبات أوروبا".

وأضاف "أركز على أداء لاعبي إيطاليا أكثر من تركيزي على قوة منتخب إسبانيا".

وتابع "نحترم تاريخ المنتخب الإسباني لكن علينا ألا نفرط في الحديث عن قوة المنافس".

وأكمل "تعجبني طريقة لعبهم، علينا الضغط على لاعبي إسبانيا حتى لا نترك لهم حرية السيطرة على الكرة".

وانتصر منتخب إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-1 على ألبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في لقاء أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا بيورو 2024.

تقدم منتخب ألبانيا بهدف نديم باجرامي، وقلبت إيطاليا الطاولة بثنائية أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا.

الفوز ترك إيطاليا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إسبانيا قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الخميس.

فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث بدون رصيد ويتذيل منتخب كرواتيا الترتيب بدون رصيد من النقاط والأهداف.