انتهت يورو 2024 – كرواتيا (2) - (2) ألبانيا.. تعادل مثير

يورو 2024 - رابيو: قادرون على تعويض غياب مبابي

تشكيل يورو 2024 - بيرسيتش أساسي مع كرواتيا أمام ألبانيا

يورو 2024 - مدرب التشيك: رونالدو خطير في كل مباراة.. أرفع له قبعتي