انتهت يورو 2024 – كرواتيا (2) - (2) ألبانيا.. تعادل مثير

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 15:35

كتب : FilGoal

كلاوس ججاسولا - كرواتيا وألبانيا - يورو 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كرواتيا ضد ألبانيا في مجموعات يورو 2024.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

ق90+5: جوووووووووووول التعاااااادل لألبانيا عن طريق كلاوس ججاسولا.

ق76: جووووووووووول ثااااان لكرواتيا عن طري الخطأ من كلاوس ججاسولا.

ق74: جووووووول كراماريتش يدرك التعادل بتسديدة زاحفة.

ق50: تسديدة من ماريو باساليتش تصدى لها حارس ألبانيا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ألبانيا بهدف دون رد.

ق 31: الثاني يضيع من أساني.

ق 11: جووووووووول أول ألبانيا بضربة رأسية من كاظم لاسي.

انطلاق المباراة.

يورو 2024 ألبانيا كرواتيا
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