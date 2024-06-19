يورو 2024 - رابيو: قادرون على تعويض غياب مبابي

يثق أدريان رابيو لاعب منتخب فرنسا في قدرة الفريق على تعويض غياب كيليان مبابي المتوقع أمام هولندا.

ويصطدم المنتخب الفرنسي مع نظيره الهولندي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة يورو 2024، وسط توقعات بغياب مبابي المصاب بكسر في الأنف.

وقال رابيو في تصريحات للصحفيين: "غياب مبابي ضربة قوية بالنسبة لنا. إنه لاعب مهم وقائدنا".

وأضاف "بطبيعة الحال سيثقل غيابه كاهلنا، لكن لدينا مجموعة استثنائية من اللاعبين".

وتابع "عندما تنظر إلى اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء، فلدينا الإمكانات اللازمة لتعويض غياب كيليان. لدي ثقة كاملة في لاعبينا".

وأوضح رابيو أن غياب مبابي أمام هولندا يوم الجمعة ليس مؤكدًا لكنه متوقع بالتأكيد.

في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أنه من المتوقع عدم عودة مبابي للعب قبل ربع نهائي يورو 2024.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن مبابي سيخضع للعلاج داخل معسكر منتخب فرنسا ولن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب.

وسيتم صنع قناع مخصوص للاعب للمشاركة به خلال المباريات عقب الانتهاء من العلاج الذي سيخضع له.

وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.