شيكابالا وزيزو ينعيان مشجعتي الأهلي في حادث السير بعد مباراة الاتحاد

نعى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك مشجعتي الأهلي بعد وفاتهما عقب مباراة الاتحاد السكندري.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعزية للفقيدتين.

من جانبه كتب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى أنعي مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد في ستاد برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم، وأدعى المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهما والجماهير المصرية الصبر والسلوان".

وإثر حادث سير عقب مباراة الاتحاد السكندري والأهلي التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية توفيت كل من نورهان ناصر ونرجس صالح.

وتقدم الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالعزاء لأسرتي الفقيدتين.

وكان الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم "كهربا" في الجولة 26 من الدوري.