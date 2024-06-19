تشكيل يورو 2024 - بيرسيتش أساسي مع كرواتيا أمام ألبانيا

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 15:09

كتب : FilGoal

إيفان بيرسيتش - كرواتيا

عاد إيفان بيرسيتش لتشكيل كرواتيا الأساسي وذلك في مواجهة ألبانيا في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

ويلعب منتخب كرواتيا ضد ألبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وجلس بيرسيتش على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد إسبانيا والتي انتهت بخسارة كرواتيا 3-0.

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وجاء تشكيل كرواتيا كالآتي:

المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوشكو جفارديول – جوسيب سوتالو – إيفان بيرسيتش – يوسيب يورانوفيتش

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو كوفاشيتش – لوكا مودريتش -

الهجوم: أندي كراماريتش – لوفرو ماير - برونو بيتكوفيتش

بينما جاء تشكيل ألبانيا كالآتي:

المرمى: توماس ستراكوشا

الدفاع: السيد هيساي – بيرات دجيمستي – أرليند أجيتي – ماريو ماتي

الوسط: نديم بيجرامي – يلبير رمضاني – كريستيان أسلاني

الهجوم: كاظم لاسي – راي ماناج – جاسير أساني

وكان منتخب ألبانيا خسر في المباراة الأولى ضد إيطاليا بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

كرواتيا ألبانيا يورو 2024
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