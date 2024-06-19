النصر يرفض العروض الأوروبية التي وصلت لـ لابورت

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 14:19

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر اشترط تكفل الأندية الراغبة في الحصول على خدمات مدافع الإسباني إيمريك لابورت برواتبه، أو تنازله عن جزء من عقده من أجل عودته إلى أوروبا.

وذكر التقرير أن إدارة النصر رفضت جميع العروض الأوروبية للحصول على خدمات لابورت بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذلك بسبب أنها ستحمّل النادي بعض الأعباء المالية جراء الإعارة أو المخالصة النهائية على اعتبار أن عقده الاحترافي سيستمر مع النصر حتى صيف 2026.

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ويتقاضى لابورت راتبًا قدره 15 مليون دولار سنويًا، خلاف امتيازات أخرى بالعقد تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا، وهو ما يصعب مهمة النصر في التنازل عنه.

ويشترط النصر تكفل أحد الأندية الراغبة في ضمه برواتبه، أو تنازل لابورت عن جزء من عقده، حسب التقرير.

وانضم لابورت إلى صفوف النصر في صيف 2023 بموجب عقد يستمر حتى 2026 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك لابورت في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

النصر إيمريك لابورت
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