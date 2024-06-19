كانسيلو: أشعر بالراحة في برشلونة.. أتمنى أن أستمر مع الفريق الموسم المقبل

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 14:12

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة - بورتو

كشف جواو كانسيلو لاعب برشلونة عن شعوره بالراحة مع فريقه الإسباني متمنيا الاستمرار معه في الموسم المقبل.

وقال كانسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "أنا حقا أحب أن أكون في برشلونة، عائلتي وابنتي وزوجتي يشعرون بالراحة هنا أيضا".

وأضاف "أنا مرتاح جدا هنا وأتمنى في الموسم المقبل أن أستمر في برشلونة".

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وأكدت الصحيفة أن كانسيلو سيبذل كل ما في وسعه للاستمرار مع برشلونة الموسم المقبل، على الرغم أن ناديه الأساسي مانشستر سيتي لن يتركه بسهولة ويرغب في الحصول على مقابل مادي كبير مقابل بيعه.

وأبلغ نادي برشلونة وكلاء كانسيلو برغبتهم في الإبقاء عليه مع الفريق الموسم المقبل على سبيل الإعارة لأن النادي لا يملك الأموال لشراء اللاعب.

وانضم الظهير البرتغالي لصفوف برشلونة بداية الموسم الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، وذلك بعدما لعب مع بايرن ميونيخ معارا لمدة 6 شهور.

برشلونة كانسيلو مانشستر سيتي
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