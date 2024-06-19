يورو 2024 - ليكيب: تشواميني جاهز لمواجهة هولندا

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 13:29

كتب : FilGoal

إنجلترا - فرنسا - هدف تشواميني

أوضحت جريدة ليكيب أن أوريلين تشواميني لاعب وسط منتخب فرنسا أصبح جاهزا للمشاركة ضد هولندا بعد تعافيه التام من الإصابة.

ويصطدم المنتخب الفرنسي مع نظيره الهولندي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة يورو 2024.

وذكر التقرير أن تشواميني لم يعد يشعر بأي إزعاج في موضع الإصابة في الساق التي يغيب بسببها منذ أسابيع.

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وأضاف التقرير أن إمكانية ظهور لاعب ريال مدريد ضد هولندا تعتمد على قرار الجهاز الفني للديوك.

وغاب تشواميني عن مباراة الديوك الافتتاحية في يورو 2024 ضد النمسا لأنه ليس جاهزا بنسبة 100% من الناحية البدنية.

وانتصر المنتخب الفرنسي على النمسا بهدف دون مقابل يوم الاثنين الماضي.

ويغيب تشواميني عن الملاعب منذ أكثر من شهر، حين أصيب في لقاء بايرن ميونيخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب بعده عن مباريات فريقه في الدوري الإسباني ونهائي دوري الأبطال، ووديات فرنسا استعدادا ليورو 2024.

ويتواجد الديوك ضمن المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024 رفقة هولندا وبولندا والنمسا.

وتقام البطولة على الملاعب الألمانية في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

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