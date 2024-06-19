يورو 2024 - مدرب التشيك: رونالدو خطير في كل مباراة.. أرفع له قبعتي

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 13:19

كتب : FilGoal

إيفان هاشيك مدرب التشيك

أشاد إيفان هاشيك مدرب منتخب التشيك بمستوى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وما يقدمه في كرة القدم بعمره الحالي.

وفاز منتخب البرتغال على التشيك بهدفين لهدف في الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024 في ألمانيا.

وقال هاشيك عبر موقع بطولة يورو 2024: "يجب أن أعترف أنه من المؤسف أننا لم ننه عملنا أمام البرتغال، لقد كان الأمر قريبا وجعلنا الأمر صعبا للغاية على البرتغال أحد أفضل منتخبات العالم".

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وأضاف "خطورة رونالدو في كل مباراة أمر لا يصدق، لقد أظهر عبقريته مرة أخرى فهو يعرف كيفية المشاركة في الفرص، أرفع قبعتي له إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وحقا رجل رائع".

وأتم تصريحاته "نشعر بخيبة أمل لأننا تلقينا هدفا في الوقت الضائع خسرنا به المباراة، علينا أن نضع ذلك وراءنا بسرعة لأننا سنلعب مباراة أخرى خلال أيام ونحتاج إلى أن نتحسن".

ويلعب منتخب التشيك المباراة المقبلة له في يورو 2024 ضد جورجيا يوم السبت المقبل 22 من شهر يونيو الجاري.

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