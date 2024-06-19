تقارير: ريال مدريد يرفض مشاركة براهيم دياز مع المغرب في الأولمبياد.. ومحاولة أخيرة للإقناع

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 12:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

أوضحت موقع البطولة المغربي أن اتحاد الكرة المغربي سيحاول إقناع نادي ريال مدريد مجددا بمشاركة براهيم دياز مع المنتخب الأولمبي لأسود الأطلس في أولمبياد باريس 2024.

ونقل تقرير موقع البطولة ما كشفته جريدة أس الإسبانية أن ريال مدريد يرفض السماح لدياز بالمشاركة رفقة المنتخب الأولمبي أولمبياد باريس 2024.

الجريدة الإسبانية ذكرت أن قرار منع دياز من المشاركة في الألعاب الأولمبية رفقة أسود الأطلس يأتي بسبب غياب عدد من اللاعبين المشاركين في يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024 هذا الصيف.

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ولذلك سيتواجد مع ريال مدريد 18 لاعبا فقط في بداية فترة التحضيرات للموسم المقبل.

وأفاد تقرير موقع البطولة بأن اتحاد الكرة المغربي لم يفقد الأمل وسيحاول مرة أخرى إقناع النادي الملكي بالتخلي عن براهيم دياز.

وذلك كما فعلت مع ريال بيتيس وفياريال اللذان قررا السماح لعبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش بالمشاركة في الأولمبياد.

ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية مع الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

براهيم دياز المغرب ريال مدريد أولمبياد باريس 2024
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