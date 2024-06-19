تقارير: ريال مدريد يرفض مشاركة براهيم دياز مع المغرب في الأولمبياد.. ومحاولة أخيرة للإقناع

أوضحت موقع البطولة المغربي أن اتحاد الكرة المغربي سيحاول إقناع نادي ريال مدريد مجددا بمشاركة براهيم دياز مع المنتخب الأولمبي لأسود الأطلس في أولمبياد باريس 2024.

ونقل تقرير موقع البطولة ما كشفته جريدة أس الإسبانية أن ريال مدريد يرفض السماح لدياز بالمشاركة رفقة المنتخب الأولمبي أولمبياد باريس 2024.

الجريدة الإسبانية ذكرت أن قرار منع دياز من المشاركة في الألعاب الأولمبية رفقة أسود الأطلس يأتي بسبب غياب عدد من اللاعبين المشاركين في يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024 هذا الصيف.

ولذلك سيتواجد مع ريال مدريد 18 لاعبا فقط في بداية فترة التحضيرات للموسم المقبل.

وأفاد تقرير موقع البطولة بأن اتحاد الكرة المغربي لم يفقد الأمل وسيحاول مرة أخرى إقناع النادي الملكي بالتخلي عن براهيم دياز.

وذلك كما فعلت مع ريال بيتيس وفياريال اللذان قررا السماح لعبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش بالمشاركة في الأولمبياد.

ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية مع الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

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