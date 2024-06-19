يورو 2024 – فيتينيا: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وهذا سبب الفوز على التشيك
الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 12:28
كتب : FilGoal
يرى فيتينيا لاعب وسط منتخب البرتغال أن كل مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية صعبة بغض النظر عن المنافس.
وفاز منتخب البرتغال على التشيك بهدفين لهدف في الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024 في ألمانيا.
وقال فيتينيا لموقع البطولة: "لا توجد مباريات سهلة في هذه البطولة، سيطرنا على مباراة التشيك وكان لنا عدة فرص لكنهم سجلوا الهدف أولا".
وأضاف "هناك أيام مثل هذه حيث يسجل المنافس هدفا من لا شيء، كانت ضربة كبيرة لنا".
وأكمل "لكن رد فعلنا كان بطريقة رائعة، وكان من المهم جدا أن نحافظ على هدوئنا حتى سجلنا هدف التعادل ثم الفوز".
وحصل فيتينيا على جائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال والتشيك.
ويلعب منتخب البرتغال في الجولة الثانية لدور المجموعات ضد تركيا يوم السبت المقبل.
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