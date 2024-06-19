عكاظ: الوحدة السعودي يستهدف ضم محمد الشناوي

ذكرت جريدة عكاظ السعودية أن نادي الوحدة السعودي يرغب في ضم محمد الشناوي قائد الأهلي هذا الصيف.

وأفاد تقرير عكاظ أن إدارة الوحدة تستهدف ضم الشناوي لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم.

ولم يذكر التقرير أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة المحتملة، بينما أوضح أن إدارة الوحدة اشترطت 40 مليون ريال مقابل التنازل عن لاعبها عبدالعزيز نور لنادي القادسية.

وينتهي عقد الشناوي مع الأهلي في صيف 2025.

ويحق للبالغ من العمر 35 عاما التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.

وانتشرت تقارير مطلع هذا الشهر عن رغبة نادي القادسية السعودي في ضم الدولي المصري.

وعاد الشناوي مؤخرا للملاعب بعدما غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكتف.

وتعرض حارس الأهلي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مطلع هذا العام.

وشارك الشناوي في 21 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات.

واهتزت شباك الشناوي 15 مرة هذا الموسم، فيما خرج بشباك نظيفة في 9 مباريات.

يذكر أن الوحدة أنهى الموسم الماضي في الدوري السعودي بالمركز الـ13.

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