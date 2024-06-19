عكاظ: الوحدة السعودي يستهدف ضم محمد الشناوي

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 11:46

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

ذكرت جريدة عكاظ السعودية أن نادي الوحدة السعودي يرغب في ضم محمد الشناوي قائد الأهلي هذا الصيف.

وأفاد تقرير عكاظ أن إدارة الوحدة تستهدف ضم الشناوي لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم.

ولم يذكر التقرير أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة المحتملة، بينما أوضح أن إدارة الوحدة اشترطت 40 مليون ريال مقابل التنازل عن لاعبها عبدالعزيز نور لنادي القادسية.

أخبار متعلقة:
المستشار القانوني لـ الشيبي: ما يروجه اتحاد الكرة بشأن الاستئناف غير صحيح تقرير جزائري: حسام البدري يقترب من خلافة جاريدو في تدريب اتحاد العاصمة الأهلي ينعي وفاة مشجعتين من جمهور الفريق بعد مباراة الاتحاد قبل مواجهة الداخلية.. ثنائي وسط الأهلي مهدد بالغياب عن القمة ضد الزمالك

وينتهي عقد الشناوي مع الأهلي في صيف 2025.

ويحق للبالغ من العمر 35 عاما التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.

وانتشرت تقارير مطلع هذا الشهر عن رغبة نادي القادسية السعودي في ضم الدولي المصري.

وعاد الشناوي مؤخرا للملاعب بعدما غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكتف.

وتعرض حارس الأهلي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مطلع هذا العام.

وشارك الشناوي في 21 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات.

واهتزت شباك الشناوي 15 مرة هذا الموسم، فيما خرج بشباك نظيفة في 9 مباريات.

يذكر أن الوحدة أنهى الموسم الماضي في الدوري السعودي بالمركز الـ13.

محمد الشناوي الوحدة الأهلي
نرشح لكم
تقارير: الهلال يعرض 100 مليون يورو مقابل ضم لياو كانسيلو: أشعر بالراحة في برشلونة.. أتمنى أن أستمر مع الفريق الموسم المقبل كورييري: الهلال يرغب في ضم بن ناصر بيلد: صفقة انتقال مدافع ليفركوزن إلى بايرن في خطر أس: النصر يعتمد على رونالدو في إمكانية إقناع راموس "أخبرنا برحيله بعدما حقق حلمه بالعودة".. إشبيلية يعلن رحيل راموس "الابن البار يعود للمنزل".. أتليتكو ناسيونال يعلن التعاقد مع أوسبينا لا جازيتا ديلو سبورت: روما يدخل سباق التعاقد مع هوملز
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - الكرتي أساسي أمام بلدية المحلة.. والشيبي على مقاعد البدلاء 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا كليوباترا.. قندوسي وريان أساسيان أمام مودرن فيوتشر.. وإيبوكا على الدكة 13 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: إصابة مبابي قد تعطل تقديمه مع ريال مدريد 29 دقيقة | الدوري الإسباني
4 قرارات من الخطيب بشأن مشجعتي الأهلي المتوفيتين 43 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: الهلال يعرض 100 مليون يورو مقابل ضم لياو 58 دقيقة | ميركاتو
يورو 2024 - مؤتمر سباليتي: نحترم تاريخ إسبانيا ولكن ساعة | ألمانيا 2024
الكعبي والنصيري ورحيمي يتنافسون على المشاركة مع المغرب في أولمبياد باريس ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت يورو 2024 – كرواتيا (2) - (2) ألبانيا.. تعادل مثير 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال 4 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي