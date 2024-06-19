قبل مواجهة الداخلية.. ثنائي وسط الأهلي مهدد بالغياب عن القمة ضد الزمالك

يدخل الأهلي مباراة الداخلية المقبلة في الدوري ولديه لاعبين مهددين بالغياب عن مواجهة الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية يوم الجمعة المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 12 للدوري المصري والتي تقام في استاد السلام.

وقبل المباراة يمتلك الأهلي لاعبين فقط حصل كل منهما على إنذارين في مباريات الدوري هذا الموسم، وفي حالة حصول أي منهما على الإنذر الثالث أمام الداخلية سيغيب رسيما عن مواجهة الزمالك للإيقاف.

ومهدد من الأهلي للغياب عن القمة ثنائي الوسط أليو ديانج وأحمد نبيل "كوكا".

وحصل ديانج على إنذارين في الدوري أمام كل من المصري وسيراميكا كليوباترا.

بينما حصل كوكا على الإنذارين أمام المقاولون العرب وزد.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 من شهر يونيو الجاري في الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر بـ56 نقطة من 23 مباراة.