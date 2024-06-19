تقرير جزائري: حسام البدري يقترب من خلافة جاريدو في تدريب اتحاد العاصمة

اقترب حسام البدري من تولي مهمة تدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الموسم الكروي الجديد.

وذكر موقع "دزاير توب" أن حسام البدري دخل بقوة ضمن المرشحين لتدريب الفريق الجزائري.

وذلك بسبب تراجع نتائج ومستوى الفريق تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وكشف الموقع أن اتحاد العاصمة دخل في مفاوضات متقدمة مع حسام البدري ليتولى تدريب الفريق.

وأن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح مع البدري وتقترب من الإتمام في الأيام القليلة المقبلة.

ولا يمانع حسام البدري في العودة من جديد إلى الدوري الجزائري، بعدما كانت له تجربة في تدريب فريق وفاف سطيف.

وكانت آخر محطة تدريبية لحسام البدري مع فريق الزوراء العراقي وانتهت قبل عدة شهور.

واحتل فريق اتحاد العاصمة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري بعد نهاية المسابقة.