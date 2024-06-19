الأهلي ينعي وفاة مشجعتين من جمهور الفريق بعد مباراة الاتحاد

نعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وفاة مشجعتين من جمهور الفريق الأحمر عقب مباراة الاتحاد السكندري في الدوري إثر حادث سير.

وتقدم الأهلي بالعزاء في وفاة كل من نورهان ناصر ونرجس صالح عقب المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم "كهربا" في الجولة 26 من الدوري.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسر الفقيدتين وتتمنى لهما الصبر والسلوان، والمغفرة والرحمة للفقيدتين.