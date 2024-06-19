المستشار القانوني لـ الشيبي: ما يروجه اتحاد الكرة بشأن الاستئناف غير صحيح

أصدر هاني بكري المستشار القانوني لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز بيانا بشأن رفع اتحاد الكرة الإيقاف عن موكله غير صحيح.

محمد الشيبي النادي : بيراميدز بيراميدز

وكان اتحاد الكرة أعلن مساء أمس الثلاثاء "الإيقاف مرفوع عن محمد الشيبي لاعب بيراميدز من وقت تقدمه بإستئناف يوم 2 يونيو على عقوبة إيقافه لمدة 6 مباريات لحين فصل لجنة الإستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح في الشكوى المقدمة منه".

وأضاف "اتحاد الكرة أكد من قبل أحقية الشيبي في المشاركة مع ناديه بيراميدز لحين الفصل في الأمر من قبل لجنة الاستئناف".

وجاء بيان المستشار القانوني للشيبي كالتالي:

حصل اللاعب محمد الشيبي على قرار من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بتاريخ 18 يونيو 2024 والذي انتهى فيه إلى قبول الطلب المقدم من اللاعب بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم بحقه، لحين الفصل بقرار نهائي وملزم من الكاس بموضوع الدعوى.

وأكد الأستاذ هاني بكري المستشار القانوني ومحامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي أن موكله قد ظلم أكثر من مرة بسبب قرارات اتحاد الكرة المختلفة، وتكبد العديد من الأضرار إلا أنّ محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) أنصفته كما أنصفه القضاء المصري الشامخ مسبقا.

أضاف قائلا: "إنّ ما يتردد في وسائل الإعلام من أخبار على لسان مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم مفادها أنّ محكمة التحكيم الرياضي "كاس" علقت تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الشيبي لحين الفصل في الموضوع من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى، عار تماماً من الصحة".

وأضاف "فقرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" هو إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل بموضوع الدعوى أمام الكاس بحكم نهائي، وليس من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إطلاقا! وأي قول بخلاف ذلك يعد مخالفا للوائح المحكمة الرياضية الدولية وقواعدها!".

وشدد "القرار المطعون فيه أمام محكمة الكاس بلغ حداً من الجسامة والخطأ القانوني الفادح على النحو الذي استدعى الكاس للتدخل الفوري انصافاً لحقوق اللاعب محمد الشيبي وتحقيقا للعدالة، ويعد قرار الكاس مؤشرا إيجابياً على أحقية اللاعب الشيبي في إلغاء قرار اتحاد الكرة من الناحية الموضوعية فيما بعد في الحكم النهائي للمحكمة الرياضية الدولية".

ماذا حدث؟

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إيقاف الشيبي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح باللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات في مسألة تخص كرة القدم.

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع شهر مايو السابق ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.