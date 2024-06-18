شكرا روبن هراناك

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة البرتغال والتشيك - يورو 2024

من منتخب البرتغال إلى روبن هراناك: شكرا على حسن تعاونك معنا.

وخطف منتخب البرتغال فوزا قاتلا من أنياب منافسه التشيك بهدفين لهدف مساء اليوم الخميس في ملعب فولكسبارك.

وأقيمت المباراة في ختام الجولة الأولى من يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتتح لوكاس بروفود أهداف المباراة للتشيك في الدقيقة 62.

وأدرك منتخب البرتغال عقب سبع دقائق بهدف عكسي سجله روبن هراناك في مرماه بالخطأ.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل فرانشيسكو كونسيساو هدف انتصار البرتغال بعدما استغل خطأ قاتل من روبن هراناك في تشتيت الكرة.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب تركيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال.

فيما يأتي منتخب التشيك ثالثا وأخيرا جورجيا رابعا بدون أي نقطة.

تشكيل المنتخبين

ملخص المباراة

بدأ المباراة بهجوم من البرتغال مقابل تحفظ دفاعي من التشيك واعتماد على الهجمات المرتدة.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأقدام الدفاع مرت أعلى العارضة في فرصة خطيرة لمنتخب البرتغال.

وأرسل برونو تمريرة إلى رونالدو داخل منطقة الجزاء الذي استقبل الكرة وسددها مباشرة لكن الحارس ستانيك تصدى له ببراعة.

ومرة أخرى هدد رونالدو مرمى التشيك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس من جديد تصدى له وأبعد الكرة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمرت محاولات البرتغال وسدد ديوجو دالوت كرة قوية مرت أعلى عارضة مرمى التشيك.

وحصل منتخب البرتغال على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها رونالدو بقوة لكن الحارس أمسك الكرة بثبات.

وعلى عكس سير اللعب نجح منتخب التشيك في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 62 بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء من لوكاس بروفود لم يستطع حارس البرتغال التصدي لها.

وانتفض منتخب البرتغال بعد هدف التشيك وهاجم بقوة إلى أن نجح في إحراز التعادل في الدقيقة 69 عن طريق روبن هراناتش مدافع التشيك بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف بعد رأسية من نونو مينديز أبعدها الحارس وارتدت في جسد المدافع وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 87 أرسل كانسيلو عرضية قابلها رونالدو برأسية ارتطمت في القائم الأيسر وتابعها جوتا في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبرتغال.

لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على رونالدو أثناء العرضية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسل بيدرو نيتو عرضية لم يستطع هراناك تشتيتها ليجد كونسيساو ويودعها في الشباك معلنا عن هدف الانتصار القاتل للبرتغال.

البرتغال التشيك يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - لابورت: الانتقادات طبيعية للاعب كرة القدم ولكن نطلب عدم التشهير مباشر يورو 2024 – جورجيا (1) - (0) التشيك.. الشوط الثاني تشكيل يورو 2024 – رباعي وسط لـ جورجيا.. وثلاثي هجومي في التشيك يورو 2024 - بيبي: اللاعب الأكبر سنا؟ أعرف جيدا ما يمكنني تقديمه يورو 2024 – لوك شو يواصل الغياب عن مران إنجلترا يورو 2024 - فان دايك: أعتقد أن هدف سايمونز ضد فرنسا صحيح.. والتعادل نتيجة جيدة كوبا أمريكا 2024 - الصدارة أرجنتينية.. بيرو تتعادل مع تشيلي في يوم الأرقام التاريخية مواعيد مباريات السبت 22 يونيو - البرتغال ضد تركيا في اليورو.. والدوري المصري
أخر الأخبار
بمشاركة 25 مدربا.. انطلاق المستوى الثاني للدورة التدريبية للرخصة A 44 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس 49 دقيقة | الدوري المصري
إيفرتون يخطف موهبة أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: ريال مدريد يصرف النظر عن ضم ألفونسو ديفيز ساعة | الدوري الإسباني
يورو 2024 - لابورت: الانتقادات طبيعية للاعب كرة القدم ولكن نطلب عدم التشهير ساعة | ألمانيا 2024
مباشر يورو 2024 – جورجيا (1) - (0) التشيك.. الشوط الثاني ساعة | ألمانيا 2024
تشكيل يورو 2024 – رباعي وسط لـ جورجيا.. وثلاثي هجومي في التشيك 2 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - بيبي: اللاعب الأكبر سنا؟ أعرف جيدا ما يمكنني تقديمه 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي