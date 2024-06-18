كرة سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول خطاب الاتحاد الدولي بشأن مستحقات هولواي

كشف مصدر من نادي الزمالك خطاب الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" بشأن مستحقات محترفه السابق تيريل هولواي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة السلة يفيد بأحقية هولواي في مستحقات مالية ومنح القلعة البيضاء مهلة.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) أخطرنا منذ أيام بأحقية المحترف السابق تيريل هولواي في مستحقات مالية".

وأوضح المصدر "هناك مهلة لنهاية الشهر الجاري من أجل تسديد المستحقات المالية".

وكشف المصدر "هناك تنسيق للتواصل مع اللاعب خلال الفترة الحالية كما يتم التواصل مع الاتحاد الدولي قبل إيقاف القيد حال ثبت عدم حصول اللاعب على مستحقاته بالفعل".

وتعاقد الزمالك مع هولواي في أغسطس 2022 من أجل تدعيم الفريق.

وبعد أقل من ثلاثة أشهر أعلن الزمالك رحيل المحترف الأمريكي بعد حصوله على مستحقاته بالجنيه المصري.