الأهلي: فحص طبي لـ عمر كمال بعد إصابته أمام الاتحاد

أعلن النادي الأهلي خضوع عمر كمال ظهير الفريق لفحص طبي غدا الأربعاء قبل المران الجماعي.

عمر كمال النادي : الأهلي الأهلي

وكان قد تم استبدال عمر كمال خلال مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في مسابقة الدوري بسبب الإصابة.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "يخضع عمر كمال لفحص طبي غدا الأربعاء قبل مران الفريق على ملعب التتش".

وأوضح جاب الله "عمر كمال يعاني من آلام بسيطة في العضلة الأمامية".

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

وسجل محمود كهربا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 برأسية من عرضية حسين الشحات بالمباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

ويستضيف الأهلي فريق الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 12 بالدوري المصري.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل على استاد السلام في تمام السابعة مساء.