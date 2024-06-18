قائمة بيراميدز - عودة الشيبي أمام بلدية المحلة

عاد محمد الشيبي لاعب بيراميدز للظهور في قائمة فريقه من جديد وذلك استعدادا لمباراة بلدية المحلة في الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على بلدية المحلة في السابعة من مساء الأربعاء على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

وغاب الشيبي عن مباريات بيراميدز السابقة بسبب الإيقاف من اتحاد الكرة، قبل أن يتقدم باستئناف ويتم رفع الإيقاف عنه.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود عبد العاطي - محمد رضا "بوبو" - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 23 مباراة، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 22 نقطة من 24 مباراة.