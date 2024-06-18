يورو 2024 – مدرب جورجيا: المشاركة في هذه البطولة نتيجة استثمار 10 سنوات ماضية

يرى ويلي سانيول المدير الفني لمنتخب جورجيا أن مشاركة فريقه في بطولة كبيرة مثل كأس الأمم الأوروبية هو الأهم من النتائج خلال البطولة.

وخسر منتخب جورجيا أولى مبارياته في كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا أمام تركيا بنتيجة 3-1.

وقال الفرنسي سانيول عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "ليس من الجيد أن تخسر لكن أعتقد أنه بالنسبة لفريقي يمكننا أن نفتخر بما قدمناه وتكون هذه نقطة ضوء إيجابية لنا".

وأضاف "يجب أن ننظر إلى الصورة الأكبر، بطولة أمم أوروبا جاءت نتيجة للكثير من العمل في جورجيا على مدار العقد الماضي، المشاركة في يورو مكافأة لهذا الاستثمار".

وأتم تصريحاته "من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات سنكتب القليل من الخبرة، وكلما لعبنا مباريات أكثر أصبحنا أفضل".

ويلعب منتخب جورجيا ثاني مبارياته في يورو ضد التشيك يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو الجاري.

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