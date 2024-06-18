يورو 2024 – مدرب جورجيا: المشاركة في هذه البطولة نتيجة استثمار 10 سنوات ماضية

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

ويلي سانيول مدرب جورجيا

يرى ويلي سانيول المدير الفني لمنتخب جورجيا أن مشاركة فريقه في بطولة كبيرة مثل كأس الأمم الأوروبية هو الأهم من النتائج خلال البطولة.

وخسر منتخب جورجيا أولى مبارياته في كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا أمام تركيا بنتيجة 3-1.

وقال الفرنسي سانيول عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "ليس من الجيد أن تخسر لكن أعتقد أنه بالنسبة لفريقي يمكننا أن نفتخر بما قدمناه وتكون هذه نقطة ضوء إيجابية لنا".

أخبار متعلقة:
قذائف تركية يورو 2024 – مؤتمر ناجلزمان: هذه نقاط قوة المجر.. وكروس من أفضل 3 لاعبين في العالم

وأضاف "يجب أن ننظر إلى الصورة الأكبر، بطولة أمم أوروبا جاءت نتيجة للكثير من العمل في جورجيا على مدار العقد الماضي، المشاركة في يورو مكافأة لهذا الاستثمار".

وأتم تصريحاته "من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات سنكتب القليل من الخبرة، وكلما لعبنا مباريات أكثر أصبحنا أفضل".

ويلعب منتخب جورجيا ثاني مبارياته في يورو ضد التشيك يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو الجاري.

جورجيا يورو 2024 سانيول
نرشح لكم
شكرا روبن هارناك انتهت يورو 2024 – البرتغال (2)-(1) التشيك.. فوز رفاق رونالدو تشكيل يورو 2024 – رونالدو أساسي مع البرتغال.. ومهاجمان يقودان التشيك قذائف تركية يورو 2024 – مؤتمر ناجلزمان: هذه نقاط قوة المجر.. وكروس من أفضل 3 لاعبين في العالم انتهت يورو 2024 – تركيا (3) - (1) جورجيا.. انتصار الأتراك تشكيل يورو 2024 – أردا جولر أساسي مع تركيا.. وكفارا يقود جورجيا يورو 2024 - ليكيب: مبابي يغيب عن مباراة فرنسا ضد هولندا
أخر الأخبار
المستشار القانوني لـ الشيبي: ما يروجه اتحاد الكرة بشأن الاستئناف غير صحيح 3 دقيقة | الدوري المصري
شكرا روبن هارناك 16 دقيقة | ألمانيا 2024
كرة سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول خطاب الاتحاد الدولي بشأن مستحقات هولواي ساعة | كرة سلة
الأهلي: فحص طبي لـ عمر كمال بعد إصابته أمام الاتحاد ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - عودة الشيبي أمام بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 – مدرب جورجيا: المشاركة في هذه البطولة نتيجة استثمار 10 سنوات ماضية ساعة | ألمانيا 2024
مؤتمر العشري: أبارك لـ الأهلي الفوز وكانت لدينا فرص لم نترجمها لأهداف ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الداخلية.. المعلقون والقنوات الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال 3 انتهت دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) الترسانة 4 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون