مؤتمر العشري: أبارك لـ الأهلي الفوز وكانت لدينا فرص لم نترجمها لأهداف

هنأ طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري للأهلي بعد فوزه في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وسجل محمود كهربا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 والذي أقيم على استاد برج العرب.

وقال طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري عبر المؤتمر الصحفي: "أغلقنا المساحات على عناصر الأهلي بشكل جيد جدا".

وتابع "كان لدينا بعض الفرص من الممكن ترجمتها لأهداف، أعتقد فرصتين في كل شوط".

وشدد طارق العشري "أحيي لاعبي الاتحاد على ما قدموه أمام الأهلي، وهي مباراة نبني عليها في القادم".

واختتم العشري تصريحاته "أبارك للنادي الأهلي على الفوز، وبالنسبة لنا المباريات المقبلة كؤوس وإن شاء الله نحسن نتائجنا في القادم".

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 36 نقطة من 26 مباراة خاضهم الفريق.

ويعاني الاتحاد من عدم تسجيل أهداف بآخر خمس مباريات خاضهم الفريق.

وخسر الاتحاد 4 مباريات في آخر 5 خاضهم، إذ خسر من سموحة والأهلي والزمالك في الدوري وأبو قير للأسمدة في كأس مصر.

بينما تعادل الاتحاد سلبيا أمام زد ضمن منافسات الجولة 24.