الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الداخلية.. المعلقون والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 22:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية - كهربا

يستضيف الأهلي فريق الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 12 بالدوري المصري.

وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد السكندري في مباراته الأخيرة ضمن منافسات الجولة 26، بهدف دون مقابل.

وسجل كهربا هدف اللقاء الوحيد والذي أقيم على استاد برج العرب.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

أما الداخلية فيتذيل الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.

وخسر الداخلية أمام سموحة في مباراة درامية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل على استاد السلام في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

الدوري المصري الأهلي الداخلية
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