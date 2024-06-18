مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ

رفض مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ما وصفه بالتشكيك في نزاهته بشأن التعاقد مع أنتوني موديست.

وأبدى كولر رفضه التام بشأن عقد موديست مؤكدا إنه لا يطلع مطلقا على العقود.

كما دافع المدرب السويسري عن وجهة نظره بشأن تصريحه السابق أن محمود كهربا هو المهاجم الثالث في الترتيب.

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "البعض ربط بيني وبين موديست ووكيله في حديث كـ (تلقيح) وأنا غير متقبل هذا الكلام وكلها أكاذيب ومن العيب أن يتردد ذلك عني بعد الأماكن التي تواجدت فيها، الإنسان سمعة وأنا تاريخ طويل مع أندية كبيرة".

وشدد "أختار اللاعبين لخدمة أهداف ودراسة المنافسين، أنا مدير فني وليس لي علاقة بعقود اللاعبين ولا أعلم عنها شيئا".

وتابع كولر "تقييمي فني فقط وهدفي تحقيق الفوز وغير مقبول بالنسبة لي مثل تلك الأحاديث".

وواصل "أحترم الجميع ولكن كان لا بد من الدفاع عن سمعتي فيما قيل عني بشأن موديست".

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدف دون مقابل سجله محمود كهربا ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وكشف كولر "البعض فهم كلامي بشكل خاطيء عن ترتيب كهربا، عندما قلت إنه رقم 3 في المهاجمين كان ذلك في وقتها فقط".

وأضاف "لكن لا يوجد لدي ترتيب والكل في حساباتي وأقيم الجميع وفقا لكل مباراة، ولا يوجد ترتيب ثابت فمع كل لقاء أقوم بتغيير الأمور".

أما عن مواجهة الاتحاد أوضح "حققنا فوزا مستحقا على حساب فريق يلعب دفاعيا ومرتدات، وحصلنا على هدفنا".

وواصل "كان لدينا فرص عديدة، الاتحاد كان يلعب بـ 10 لاعبين في الدفاع مما زاد من صعوبة اللقاء، والمنافس الذي يواجه بطل إفريقيا يرغب في الحصول على نقطة من الأهلي".

واختتم كولر تصريحاته "نريد أيضا أن نفوز في كل مباراة بنتيجة 3 أو 4 دون مقابل، ونسعى لذلك لكن الأمور صعبة".