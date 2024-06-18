تشكيل يورو 2024 – رونالدو أساسي مع البرتغال.. ومهاجمان يقودان التشيك

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 21:15

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

يقود كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال في مباراته ضد التشيك في ختام أولى جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة في ملعب فولكسبارك.

وستكون هذه هي اليورو السادسة التي يشارك فيها رونالدو منذ عام 2004 ليصبح أول لاعب يحقق ذلك الإنجاز.

أما بيبي مدافع البرتغال فسيكون أكبر لاعب مشاركة في تاريخ المسابقة إذ أنه يبلغ من العمر 41 عاما.

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وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

في الدفاع: روبن دياز- بيبي- ديوجو دالوت

في الوسط: نونو مينديز- فيتينيا- برونو فيرنانديز- بيرناردو سيلفا- جواو كانسيلو

في الهجوم: رافائيل لياو- كريستيانو رونالدو

وجاء تشكيل التشيك كالتالي:

في حراسة المرمى: جايندريش ستانيك

في الدفاع: لاديسلاف كرييتشي- روبن هراناك- توماس هوليس

في الوسط: ديفيد دوديرا- لوكاس بروفود- توماس سوتشيك- بافيل ِشولتس- فلاديمير كوفال

في الهجوم: باتريك شيك- جان كوتشتا

ويتصدر منتخب تركيا المجموعة بعد فوزه على جورجيا سابقا بثلاثة أهداف لهدف.

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