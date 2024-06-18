في 107 دقيقة.. تعادل مثير بين زد وفاركو

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

مباراة زد ضد فاركو

تعادل زد مع ضيفه فاركو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري المصري، وأقيمت بملعب بتروسبورت.

ورفع زد رصيده إلى النقطة 38 في المركز الرابع من 24 مباراة، بينما وصل فاركو إلى النقطة 22 في المركز الـ15 من 25 مباراة.

ثنائية زد سجلها كل من شادي حسين وعبد الرحمن البانوبي، بينما سجل ثنائية فاركو عمرو ناصر.

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تقدم زد في الدقيقة 33 عن طريق شادي حسين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ثم تعادل فاركو في الدقيقة 49 بضربة رأسية من عمرو ناصر بعد عرضية من محمد فخري.

واشتعلت الأمور في الدقائق المتبقية من الشوط الثاني بعدما حصل زد على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد تدخل قوي من أحمد عوض مدافع فاركو على مصطفى زيكو.

وتقدم أحمد الصغيري لتسديد الركلة لكن الحارس محمد سعيد "شيكا" تصدى له ببراعة.

لكن الحكم وليد عبد الرازق وبعد العودة للفيديو قرر إعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم شيكا عن خط المرمى.

وهذه المرة تولى مصطفى زيكو تسديد الركلة، لكن شيكا تصدى لركلة الجزاء مرة أخرى.

وأكمل فاركو عودته بتسجيل الهدف الثاني عن طريق عمرو ناصر أيضا بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعدما ارتدت من علي لطفي حارس زد.

وفي الوقت بدل الضائع استمرت الإثارة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق زد بعد تدخل من محمود عماد ضد رأفت خليل.

وتوقف اللعب لعدة دقائق بعدها خارج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو ويعود ليؤكد على ركلة الجزاء.

وتقدم هذه المرة عبد الرحمن البانوبي لتسديد الكرة وسجل منها هدف تعادل زد في الدقيقة 102.

لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

فاركو زد الدوري المصري
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