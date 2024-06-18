السادس على التوالي.. رأسية كهربا تخطف لـ الأهلي نقاط مواجهة الاتحاد

واصل الأهلي انتصاراته للمباراة السادسة على التوالي في مسابقة الدوري وتغلب على الاتحاد بهدف دون مقابل.

وسجل محمود كهربا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 ليخطف الأهلي نقاط المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري على استاد برج العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة من 17 مباراة خاضهم الفريق في المركز الثالث، أما الاتحاد فتجمد رصيده عند 36 نقطة من 26 مباراة وخسر مباراته الثالثة بآخر أربع مباريات.

وفشل الاتحاد في تسجيل هدف للمباراة الخامسة على التوالي بينهم أربعة في الدوري بالإضافة لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر.

التشكيل

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 4 تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق أمام الاتحاد السكندري عن مواجهة فاركو الأخيرة.

ودفع كولر بمحمود عبد المنعم "كهربا" أساسيا في الهجوم بدلا من أنتوني موديست.

كما شارك كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر بدلا من ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم على الترتيب.

وشهدت قائمة الأهلي خروج محمد هاني للمباراة الثانية على التوالي.

أما الاتحاد السكندري فغاب عنه الثنائي عمر الوحش ومابولولو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ودفع طارق العشري بكل من بنيامين بواتينج في الهجوم، ومورو ساليفو في الوسط.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول بهجمة مباغتة للاتحاد السكندري في الثانية 26 بتسديدة قوية من بواتينج ولكن تصدى لها الشناوي بسهولة.

وتوقف اللقاء في الدقيقة السابعة بعد سقوط محمد عبد المنعم في كرة مشتركة قبل أن يعود للمشاركة من جديد.

وانطلق كهربا بهجمة في الدقيقة العاشرة لكن أرسل عرضية دون عنوان لتمر بسلام على مرمى المهدي سليمان.

وأخطأ المهدي سليمان في تقدير الكرة بالدقيقة 12 ولكن فشل كهربا في الحصول على الكرة.

وكاد أحمد عبد القادر أن يسجل الأول بتسديدة من أحمد عبد القادر لكن تصدى المهدي سليمان بنجاح.

وأهدر محمود كهربا هدفا محققا في الدقيقة 19.

وسيطر فريق الأهلي على الكرة سيطرة تامة مع اعتماد الاتحاد على الهجمات المرتدة.

وأرسل عبد القادر عرضية أرضية في الدقيقة 30 سددها كهربا لكن ارتطمت بمدافع الاتحاد وتحولت لركلة ركنية.

وسدد عبد القادر أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع طارق العشري، بناصر ناصر بدلا من مورو ساليفو بينما بدأ الأهلي بنفس تشكيل الشوط الأول.

وباغت عمرو صالح دفاعات الأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52 ولكن بعيدة عن مرمى الشناوي.

وتوالت هجمات الأهلي بعد ذلك بحثا عن هدف التقدم وسط صمود دفاعي من لاعبي الاتحاد.

وفي هجمة منظمة نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 59 بقدم أكرم توفيق اليسرى، ولكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب كرة مشتركة بين عمر كمال وسيف تقا.

وأهدر أحمد عبد القادر هدفا محققا من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 64 بعد عرضية رائعة من عمر كمال.

ونجح كهربا في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 68 بعدما حول عرضية حسين الشحات برأسية داخل شباك المهدي سليمان.

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"كهربا نور استاد برج العرب"💥.. هدف التقدم للأهلي عن طريق محمود كهربا في مرمى الاتحاد السكندري لتصبح النتيجة 1-0 للمارد الأحمر🦅#ONTime_Sport pic.twitter.com/E9FIhai0pz — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 18, 2024

ودفع مارسيل كولر في الدقيقة 73 بالثنائي محمد أفشة وأليو ديانج بدلا من إمام عاشور ومروان عطية.

وسقط عمر كمال مصابا في الدقيقة 85 ليدفع كولر بطاهر محمد بدلا كما شارك أنتوني موديست بدلا من كهربا.

وأخطأ محمد الشناوي في تقدير ركنية الاتحاد السكندري لتسقط من يده ويسددها سيف تقا ركلة خلفية مزدوجة ولكن أعلى العارضة.

وحافظ الأهلي على نقاط المباراة وسط محاولات من الاتحاد لإدراك التعادل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة من 17 مباراة خاضهم الفريق في المركز الثالث.

أما الاتحاد فتجمد رصيده عند 36 نقطة من 26 مباراة وخسر مباراته الثالثة بآخر أربع مباريات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الداخلية في تمام السابعة من مساء الجمعة.

المساهمة 17

نجح محمود كهربا في إضافة المساهمة الـ 17 تهديفيا هذا الموسم بعد تسجيل هدفه أمام الاتحاد السكندري.

وسجل كهربا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 برأسية بعد عرضية من حسين الشحات.

ورفع كهربا رصيده إلى 5 أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم من 9 مباريات خاضهم مع الأهلي.

وبذلك يكون كهربا قد سجل 12 هدفا هذا الموسم وصنع 5 أهداف آخرين خلال 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

رقم سلبي لـ الاتحاد

تواصل العقم التهديفي لفريق الاتحاد السكندري للمباراة الخامسة على التوالي.

وفشل لاعبو الاتحاد في تسجيل ولو هدف واحد بآخر خمس مباريات خاضهم الفريق بمسابقتي الدوري والكأس.

ولم ينجح الاتحاد في تسجيل أهداف بمباريات سموحة وزد والزمالك والأهلي على الترتيب في الدوري.

كما لم يسجل في شباك أبو قير للأسمدة بدور الـ 32 من كأس مصر والتي انتهت بفوز الأخير.