قذائف تركية

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 21:07

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة تركيا وجورجيا - يورو 2024

لم يرحم منتخب تركيا منافسه جورجيا في مشاركته الأولى تاريخيا في اليورو ودك مرماه بثلاثة أهداف.

وفاز منتخب تركيا على جورجيا اليوم الثلاثاء في ملعب سيجنال إيدونا بارك بثلاثة أهداف لهدف في أولى جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم كذلك البرتغال والتشيك.

افتتح ميرت مولدر أهداف المباراة بتسديدة صاروخية بيمناه على الطائر في الدقيقة 25.

وأدرك جيورج ميكوتادزي التعادل لمنتخب جورجيا بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وخطف أردا جولر الفوز لمنتخب تركيا بعد تسديدة يسارية صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وقتل كريم أكتورك أوجلو المباراة بهدف ثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد خروج الحارس من مرماه لركلة ركنية.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لتركيا في البطولة منذ الفوز على التشيك في الجولة الثالثة من يورو 2016.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب تركيا المجموعة مؤقتا بثلاث نقاط انتظارا لنتيجة مباراة البرتغال والتشيك التي ستقام لاحقا من مساء اليوم.

تشكيل المنتخبين

ملخص المباراة

بدأت المباراة بحماس من قبل المنتخبين وبدا أن كل منهما يبحث عن الانتصار وليس فقط مجرد البحث عن نقطة للتعادل.

وفي الدقيقة العاشرة كاد منتخب تركيا يسجل هدفا لكن تسديدة كان أيهان الزاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن.

ورد منتخب جورجيا بتسديدة من أنزور ميكفابيشفيلي لكن تصدى لها حارس تركيا.

وفي الدقيقة 26 ومن تسديدة على الطائر سجل ميرت مولدر الهدف الأول لتركيا.

وبعد دقيقة واحدة فقط سجل كنان يلدز الهدف الثاني لتركيا لكن تم إلغائه عقب العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود تسلل.

وفي الدقيقة 33 أدرك منتخب جورجيا التعادل عن طريق جيورج ميكوتادزي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد اللاعب نفسه يسجل الهدف الثاني له ولبلاده لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الشوط الثاني سجل أردا جولر الهدف الثاني بتسديدة يسارية صاروخية في الدقيقة 66.

وحرمت العارضة منتخب جورجيا من التعادل بعد مرور جميل من جيورجي تزيتايشفيلي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أهدر جيورج ميكوتادزي فرصة التعادل بعدما مرت تسديدته من داخل منطقة الجزاء بجوار المرمى بقليل.

وحرم القائم الأيمن منتخب جورجيا من التعادل في الدقيقة السادسة وفي النهاية حول صامت أكايدن التسديدة برأسه لركلة ركنية.

وخرج حارس جورجيا من مرماه لمتابعة الركلة الركنية التي شتتها دفاع تركيا ليركض كريم أكتورك أوجلو سريعا ويودع الكرة بسهولة في الشباك الخالية من حارسها ويؤكد انتصار بلاده.

تركيا جورجيا يورو 2024
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