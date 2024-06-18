كهربا يسجل ذهابا وإيابا أمام الاتحاد السكندري في الدوري
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 20:47
كتب : FilGoal
سجل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي هدف تقدم فريقه أمام الاتحاد السكندري.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 26 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.
وجاء هدف كهربا في الدقيقة 68 بضربة رأسية بعد عرضية من حسين الشحات.
ويعد الهدف هو الأول لـ كهربا مع الأهلي منذ هدفه في الاتحاد السكندري أيضا في لقاء الدور الأول بين الفريقين قبل عدة أسابيع.
بالتحديد يوم 7 مايو الماضي في استاد القاهرة.
بشكل عام سجل كهربا هدفه رقم 12 مع الأهلي في الموسم الجاري بمختلف البطولات.
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"كهربا نور استاد برج العرب"💥.. هدف التقدم للأهلي عن طريق محمود كهربا في مرمى الاتحاد السكندري لتصبح النتيجة 1-0 للمارد الأحمر🦅#ONTime_Sport pic.twitter.com/E9FIhai0pz— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 18, 2024
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