مصدر مقرب من الشيبي لـ في الجول: محكمة كاس قبلت شكوى اللاعب ضد قرار اتحاد الكرة

كشف مصدر مقرب من محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن مستجدات تقدم اللاعب بشكوى ضد قرار إيقافه من قبل اتحاد الكرة.

محمد الشيبي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال المصدر لـFilGoal.com: "محكمة التحكيم الدولية قبلت شكوى اللاعب ضد قرار اتحاد الكرة المصري بإيقافه".

وأضاف "وذلك بسبب اللجوء للقضاء المدني في قضية حسين الشحات وبالتالي رفع الإيقاف عنه لحين صدور القرار من لجنة الاستئناف".

وكان المركز الإعلامي لاتحاد الكرة أعلن قبل أيام تقدم اللاعب تقدم الشيبي باستئناف على إيقافه لست مباريات للجنة الاستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح.

وأوضح البيان أنه بناء على استئناف الشيبي فسيتم إيقاف تنفيذ العقوبة ويحق للاعب المشاركة مع بيراميدز لحين الفصل في الأمر.

ماذا حدث؟

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إيقاف الشيبي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح باللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات في مسألة تخص كرة القدم.

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع شهر مايو السابق ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.